Радев отчете пробива за Лукойл и каза ползите за България

Премиерът Румен Радев обяви пробив по казуса с „Лукойл Нефтохим“ и заяви, че правителството е постигнало споразумение с „Литаско“ за вдигане на запора, затруднявал доставките на суров петрол. По думите му рафинерията вече ще може по-лесно да купува нефт с необходимите характеристики, вместо да бъде принуждавана да работи с тежки видове суровина. Радев изрази надежда, че движението по темата ще помогне да бъде избегнат арбитраж. Паралелно с това той потвърди, че България е готова да наложи резерви по 21-я пакет санкции срещу Русия, ако това се налага за защита на националния интерес.

Пробивът с „Литаско“

Темата беше поставена по време на блицконтрол от депутата Слави Василев от „Прогресивна България“. Той попита дали преговорите на правителството с „Лукойл Нефтохим“ и „Литаско“ са променили ситуацията за рафинерията, дали са помогнали за по-лесно снабдяване със суров петрол и дали това може да се отрази на крайния потребител.

Радев обясни, че досега не е имало регулярен диалог с „Лукойл България“ и особения търговски управител. По думите му заради изискуем невърнат заем в съществени размери на „Лукойл Нефтохим“ е бил наложен запор за закупуване на нефт от компании, регистрирани в Швейцария.

„Разбираме впоследствие, след като имаме нов особен търговски управител - рафинерията е била принудена да работи с тежки видове нефт. Това води до бързо задръстване на инсталациите, до удължаване на маршрутите на танкерите. Постигнахме споразумение „Литаско“ да вдигне този запор. Рафинерията вече ще може по-лесно да доставя петрол с необходимите характеристики“, заяви премиерът.

Арбитражът остава въпрос, но вече има движение

Радев беше предпазлив по темата дали постигнатото споразумение ще бъде достатъчно, за да се избегне арбитраж. Той не даде гаранция, но подчерта, че вече има положителна посока.

„Дали резервите към 21-ви пакет санкции ще спомогнат да избегнем арбитража, това не мога да гарантирам. Имаме движение в тази посока. Надявам се, че този арбитраж ще бъде избегнат“, каза министър-председателят.

Казусът е ключов, защото „Лукойл Нефтохим“ има важна роля за пазара на горива в България. Затрудненията при доставките на подходяща суровина могат да натоварят производството, логистиката и нормалната работа на рафинерията. Затова споразумението с „Литаско“ е практически успех - то не решава всички рискове, но отваря възможност предприятието да работи по-спокойно.

Резерви по санкциите

Премиерът потвърди в пленарната зала, че България ще наложи резерви по 21-вия пакет санкции срещу Русия, ако това се налага от националния интерес. „Ще направя това, защото защитавам и отстоявам българския национален интерес“, заяви Радев.

Той отхвърли критиките, че външнополитическите му позиции са отслабили отношенията на България със съюзниците. По думите му страната отстоява позициите си последователно - и с думи, и с действия. „Мога категорично да ви уверя, че няма разколебаване в позициите на нашите партньори и съюзници спрямо България в резултат на моите действия“, каза премиерът.

Украйна, декларациите и границата на подкрепата

Радев коментира и отсъствието на името му от съвместна декларация, приета по време на среща на държавите от Източния фланг на НАТО. Той обясни, че на форума са се провели две важни събития - конференция за възстановяването на Украйна и среща на лидерите от Източния фланг на Алианса.

Премиерът подчерта, че България подкрепя следвоенното възстановяване на Украйна и ще помага според възможностите си. „Ще направим всичко възможно да помагаме за възстановяването на Украйна. Това е кауза, която подкрепям и аз, и българското правителство“, заяви той.

В същото време Радев каза, че не би подкрепил документи, които според него не помагат за уреждане на конфликта. „Не мога да бъда част от декларации, които не съдействат за уреждането на конфликта, а напротив - допълнително го ескалират“, посочи министър-председателят.

Споразумението с Украйна остава

Радев заяви още, че България няма намерение да денонсира Споразумението за сътрудничество с Украйна в областта на сигурността. По думите му документът не съдържа конкретни ангажименти за военна помощ, срокове или задължения за страната ни.

„Няма да анулираме това споразумение. В него няма конкретни действия, няма срокове и няма поети задължителни ангажименти. То предвижда проучване и идентифициране на възможности за подкрепа според възможностите на България“, подчерта премиерът.

Той посочи, че България има интерес от запазването на документа заради текстове, свързани със защитата на правата на българското национално малцинство в Украйна, изучаването на български език, сигурността в Черноморския регион и свободата на корабоплаването.

Разговори за реакторите от „Белене“

По темата за двата реактора от проекта АЕЦ „Белене“ Радев съобщи, че разговорите с Украйна продължават. Въпросът е бил обсъден и при среща с украинския президент Володимир Зеленски.

По думите на премиера Киев отново е проявил интерес към закупуването на реакторите. Обсъдена е и възможност за съвместен проект с европейско финансиране за изграждане на нови ядрени мощности и производство на електроенергия.

„Предложих заедно България и Украйна да изградим АЕЦ и да им предоставяме електричество. Разговорите продължават. Това е позицията на българското правителство“, заяви Румен Радев.

Успехът трябва да се превърне в решение

Най-важният резултат от изслушването е движението по „Лукойл“ - вдигането на запора от „Литаско“ може да облекчи доставките и да даде шанс за избягване на арбитраж. Това е конкретен успех за правителството, защото засяга не политическа декларация, а реалната работа на рафинерията. Оттук нататък тестът ще бъде дали договореното ще се превърне в трайна стабилност за доставките и в защита на българския интерес.

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