Евтим Милошев: Културата трябва да бъде основа на обществото

Министърът на културата Евтим Милошев отправи силно послание за ролята на културата, образованието и изкуството. Пред Нова телевизия той определи 24 май като един от най-светлите български празници - ден на духовност, просвета и културна идентичност с дълга история.

По думите му именно този празник събира в едно просветата, изкуството и таланта. Милошев подчерта, че културата не може да бъде само тържествен символ, а трябва да бъде жива основа за развитието на обществото.

Министърът постави акцент върху връзката между културата и образованието. Според него те трябва да вървят ръка за ръка и да достигат до всяко дете, не само в големите градове, а и в по-малките населени места. Той посочи, че културните инициативи трябва да бъдат част от училищния живот не само чрез традиционните часове, но и чрез извънкласни форми, които отварят децата към изкуството по по-жив и достъпен начин.

Евтим Милошев обърна внимание и на новите поколения, които възприемат света по различен начин. Според него културните институции трябва да се променят заедно със съвременната среда чрез дигитализация, интерактивни форми и по-модерен достъп до съдържание. „Всичко се цифровизира и младите хора го възприемат по различен начин“, посочи министърът.

Той даде пример с необходимостта изложби, театри и музеи да достигат и до малките населени места чрез дигитални платформи. Така, по думите му, културата може да стане по-близка до хората и да не остане затворена само в големите сцени, зали и институции.

Милошев коментира и трудните въпроси пред културния сектор, сред които финансирането на театрите, оркестрите и читалищата. Той подчерта, че е нужен устойчив модел, който да гарантира ефективност, прозрачност и развитие, а целта трябва да бъде както увеличаване на средствата за култура, така и по-доброто им разпределение.

Специално място в думите му заеха читалищата, които министърът определи като уникален български модел на културен живот. По думите му те остават „сърцето на общността“ в много населени места и затова трябва да бъдат подкрепяни устойчиво.

Евтим Милошев призна, че в сектора има както добри, така и проблемни практики, но подчерта, че реформите трябва да се правят внимателно, без резки и разрушителни промени. „Културата не трябва да бъде венец, а основа“, заяви министърът, като обобщи значението ѝ за обществото.

