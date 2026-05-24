Просветният министър с послание за 24 май: Да пазим силата на знанието!

Министърът на образованието и науката проф. Георги Вълчев отправи послание по повод 24 май - Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. В него той постави образованието, българския език, книжовността и духовната памет като опора на националното развитие.

Посланието му е насочено към учители, преподаватели, учени, творци, ученици, студенти и всички българи. Министърът подчерта, че в свят на бързи технологични промени България не трябва да губи духовните ориентири, които са я съхранили като народ.

Вълчев определи 24 май като „най-светлия“ български празник - празник „на словото, на знанието и на духа“. Той припомни, че на този ден страната отдава почит към делото на светите братя Кирил и Методий, към техните ученици и към поколенията българи, които са съхранили и предали силата на буквите, просветата и книжовността.

В обръщението си министърът изведе духовността и образованието като основа на всяко истинско национално развитие. Според него в тревогите на ежедневието често се пропуска оценката за това колко много България е постигнала именно чрез образование, култура и духовност.

Той върна акцента към времето на Възраждането, когато преди по-малко от два века, в условията на чужда власт, почти всяко българско селище е носело стремежа да изгради училище. Хората са събирали средства и са влагали собствен труд, защото са разбирали, че бъдещето на децата и на народа зависи от просветата. „Тогава училището е било кауза на цялата общност“, заяви Вълчев.

Според министъра именно днес това разбиране трябва да бъде възстановено със сила. Той подчерта, че образованието не е грижа само на учителя или на институциите, а „обща мисия“. Децата успяват, когато около тях има общество, което вярва в знанието, семейства, които подкрепят училището, и учители, които не просто преподават, а вдъхновяват младите хора и им помагат да открият себе си.

Вълчев настоя, че е необходим силен съюз между училището, семейството и обществото. По думите му само така могат да се изграждат не просто образовани млади хора, а личности - „мислещи, свободни и отговорни към бъдещето на България“.

В посланието си министърът открои и другия голям урок от делото на Кирил и Методий - че народ, който пази своя език, книжовност и духовна памет, има бъдеще и може да устои на изпитания. Той посочи българската книжовна традиция като един от най-значимите приноси на страната в европейската културна история и заяви, че дългът на обществото е да я пази и развива.

„И заедно с развитието на модерни науки и нови технологии трябва да пазим уважението към българския език, към литературата, историята и онези изследователи и преподаватели, които посвещават живота си на изучаването и съхраняването на нашето книжовно наследство“, подчерта Вълчев. Според него това е безценен принос на България към световната култура и за него трябва да се полагат грижа и отговорност.

Министърът обърна внимание и на ускорените промени в съвременния свят. Той посочи, че новите технологии носят все по-големи възможности, но и изпитания, затова обществото не бива да губи духовните ориентири, които са го съхранили. „Просветата не е само натрупване на знания. Тя е вяра в човешкото у човека. В неговите способности, в неговото израстване. Дори в неговата добрина“, заяви той.

Вълчев отправи и ясно предупреждение за средата на технологичен натиск и информационно пренасищане. „В свят на технологии и дигитален шум именно образованието пази способността ни да различаваме истина, смисъл и човечност“, каза министърът.

В края на обръщението си той призова в празничния ден да бъде отдадена признателност към всички учители, преподаватели, учени, творци и дейци на културата, които пазят жив българския дух. Министърът благодари и на родолюбците в стотиците български неделни училища зад граница, които съхраняват езика, паметта и връзката с България.

„Честит 24 май - Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност!“, заяви проф. Георги Вълчев. Той завърши посланието си с думите: „Поклон пред всички, които със слово, знание и истинска отдаденост градят бъдещето на България!“

