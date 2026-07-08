ДПС опроверга поредните манипулации на кръга "Капитал"

Медиите от кръга “Капитал” на олигарха Иво Прокопиев системно дезинформират обществеността по теми, касаещи структурите на ДПС. Това се казва в позиция на ДПС Хитрино, публикувана на страницата им във Фейсбук и на официалния сайт на партията.

Днес се упражниха върху структурата ни в Никола Козлево, изтъкват те.

На тях ще кажем - не е добре да се лъже! Никак даже. Както вече много пъти казахме, ДПС е в много добро политическо здраве, което явно предизвиква голяма мъка в кръга “Капитал”. А що се отнася до хора, които от години не просто не са в нашите редици, а преминават от партия в партия, търсейки лични облаги, те не ни интересуват.

В община Никола Козлево ДПС има доверието на избирателите си и се гордеем с това! Работим за хората, изпълнявайки своята главна мисия и политическа цел - те да живеят по-добре, обобщават активистите на партията.

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