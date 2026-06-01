Хлапета стават гидове в музеите на Банско

За пета поредна година ученици от Банско влизат в ролята на екскурзоводи в музейния комплекс на града.

По четирима ученици от 4 клас на училище „Паисий Хилендарски“ са били „разпределени на работа“ в музея на Никола Вапцаров и Неофит Рилски днес. Те разбира се не са на пълен работен ден и можете да ги видите до 13 часа.

Учениците подготвят предварително беседи, с които посрещат посетителите и разказват за живота на знаковите личности на града

Любопитна спирка е и новата атракция „Планината и хората“ в Дома на изкуствата, който е точно до музея на Вапцаров.

Тя представлява интерактивна карта-макет на Пирин под стъклен под, и предлага виртуални разходки, посредством 2D и 3D технологии.

В Дома е и етнографска изложба, посветена на тъканите и носиите на Банско.

Децата се представят много добре и обират овациите, а някои настояват да участват повече от един път, защото това ги вдъхновява, разказа Мая Амиджева от музея. Те повтарят същата роля и за Деня на будителите и Деня на Банско.

