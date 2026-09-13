Всичко за Никола Вапцаров

Следете всички новини, анализи и коментари за Никола Вапцаров. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини Политика Общество Чудесата на България
БСП-София за атаката срещу Вапцаров: Опит за реваншистки ревизионизъм на българската история

БСП-София за атаката срещу Вапцаров: Опит за реваншистки ревизионизъм на българската история

Особена мерзост е използването на паметта за жертвите на политическото насилие за реабилитация на антихуманния монархофашистки режим в България, катег...

27 август | 13:15
0 коментара
1066
Почит за Вапцаров

Почит за Вапцаров

Актьорът Янко Лозанов, уредник в Националния литературен музей, ще изпълни в петък от 11 и 30 часа пред паметника на Никола Вапцаров в градината зад Д...

20 юли | 1:15
0 коментара
16395