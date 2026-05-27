Селцето е скритият диамант на хвърлей от столицата

Ако ви е писнало от шума на едноименния софийски квартал, има едно място, което носи същото име, но предлагает коренно различна реалност. Сгушено в южните склонове на Люлин планина, село Люлин се превръща в притегателна точка за хората, които искат хем да работят в столицата, хем сутрин да пият кафето си под птичи песни. Сгушено на едва 27 километра пътна дистанция от София (около 30-40 минути с кола по автомагистрала „Струма“/„Люлин“), то съчетава спокойствието на природата с бързата градска комуникация.

От Църнел и Райлово до едно общо бъдеще

Историята на селото е белязана от любопитен административен и човешки обрат. На 6 септември 1961 г. тогавашната власт взема решение да обедини две съседни села – Църнел и Райлово. Така се ражда днешното село Люлин, а датата 6 септември се празнува от местните не само като Ден на Съединението на България, но и като официален прадник на селото.

В миналото, благодарение на мекия климат, плодородната земя и изобилието от над 15 естествени извора и чешми, районът е процъфтявал, а населението му е надхвърляло 3000 души. Днес тук живеят постоянно около 730 жители, но през уикендите селото оживява от млади семейства и столичани.

Какво има наоколо?

Люлин е перфектната изходна точка за леки планински преходи и културен туризъм. Ловният заслон и върховете: Директно от центъра на селото, покрай читалище „Христо Ботев“, започва приятен едночасов маршрут към билото на планината. Оттам се стига до нов ловен заслон с панорамна гледка към Витоша, както и до върховете Райлово градище и Криви камък. Райловският манастир „Свети Николай“ се намира на около километър източно от селото и носи духа на православното уединение. В самото село Люлин си заслужава да посетите старата църква „Архангел Михаил“, издигната още през далечната 1821 г. Крепостта Кракра е само на 11 километра (около 15 минути с кола) и е идеална за полудневна историческа разходка.

Как се търгуват къщите тук?

Интересът към извънградските имоти в близост до София изстреля цените в село Люлин нагоре, превръщайки го в стабилен пазар за инвестиции. Според актуалните обяви в големите имотни платформи, средната цена на квадратен метър в района се движи около 690 – 700 евро. Търсенето е основно в две направления - готови за нанасяне или новопостроени къщи. Масивните тухлени имоти с площ между 140 и 250 кв.м с поддържани дворове се търгуват на цени от 137 000 € до 260 000 €, в зависимост от степента на завършеност и лукса.

За хората, които искат сами да построят мечтания дом, се предлагат парцели. По-малките инвестиционни парцели започват от ниски нива (около 7 €/кв.м за земеделски или частично регулирани земи), докато големи урегулирани парцели (около 4 дка) за цели комплекси могат да достигнат до 150 000 €.

Село Люлин успешно доказва, че бягството от София не означава откъсване от цивилизацията, а просто инвестиция в по-добро качество на живот.

