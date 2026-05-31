Каменното сърце е мястото, където се роди легендата

В подножието на Черни връх, непосредствено до емблематичната хижа Алеко, се издига един от най-въздействащите природни и исторически паметници в планината – Скалата на Алеко. Това величествено скално образувание не е просто географска точка на около 1800 метра надморска височина. То е духовен олтар на българското планинско движение и вечен пазител на завета, оставен от бащата на българския туризъм – Алеко Константинов – Щастливеца.

Мястото, където се роди една легенда

Скалата на Алеко има огромна сантиментална стойност за поколения планинари. Според градските предания и историческите хроники, именно тези масивни витошки камъни са били едно от любимите места на писателя за почивка и съзерцание по време на неговите преходи в планината. Погледното от върха на скалата, пред очите на туриста се разкрива незабравима панорама към Софийското поле, която навремето е вдъхновявала Щастливеца да напише някои от най-емоционалните си пътеписи.

През 1895 г., вдъхновен от суровата красота на Витоша, Алеко повежда 300 ентусиасти от Драгалевския манастир към Черни връх, поставяйки началото на организирания туризъм у нас. Скалата, носеща неговото име, днес стои като безмълвен свидетел на този исторически устрем.

Природен феномен сред сиенитните морени

От геоложка гледна точка скалата е част от уникалните за Витоша каменни струпвания (често наричани „морени“), изградени от сиенит и монцонит. Тези скални блокове са заоблени под въздействието на милиони години ерозия, течащи води и резки температурни промени. Скалата на Алеко се отличава със своята специфична форма и стабилност, което я прави лесно разпознаваема сред околния планински пейзаж.

В непосредствена близост до нея е поставен и специален паметник-бюст на писателя, който напомня на всеки минувач за неговото богато културно и обществено наследство. Комбинацията от естествена скална тераса и исторически монумент превръща мястото в задължителна спирка за снимки и кратка почивка по пътя нагоре.

Отправна точка за планински приключения

Днес районът около Скалата на Алеко е изключително оживен през всички сезони. През зимата тя е заобиколена от белите писти на едноименния ски център, а през лятото служи като естествен ориентир за пешеходен туризъм. Намира се в непосредствена близост до Природен парк Витоша.

Оттук започват някои от най-популярните туристически маршрути в планината:

Към Черни връх: Класическият и най-утвърден преход води директно към най-високата точка на Витоша (2290 м), като изкачването отнема около час и половина в зависимост от темпото.

Към Платото и връх Камен дел: Сравнително лесен, панорамен и равен маршрут, който предлага най-добрата и директна гледка към покривите на София.

По пътеката към Драгалевци: Маршрутът преминава покрай местността „Бай Кръстьо“ и предлага по-дълъг, но приятен преход надолу през прохладната широколистна гора.

Независимо дали сте опитен алпинист, или просто търсите бягство от шума на града за няколко часа, Скалата на Алеко предлага перфектното съчетание от чист планински въздух, история и неподправена природна естетика.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com