Каменното сърце е мястото, където се роди легендата
Мистерията и величието на скалата на Алеко Константинов примамват и до днес
Следете всички новини, анализи и коментари за Алеко Константинов. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Мистерията и величието на скалата на Алеко Константинов примамват и до днес
163 години от рождението на Алеко Константинов
Стогодишен юбилей на Георги Калоянчев
Тази година Българския туристически съюз получи официален лиценз за Национална организация
Нашият писател е автор и на пътеписи, разкази и фейлетони. Превежда от руски и френски език
Социалната мрежа завря
Наследниците на Астрид Линдгрен коригираха биографията на Пипи Дългото чорапче
Министерство на културата отпусна средства за нейната реставрация
Авторът на "Бай Ганьо" и до "До Чикаго и назад“ е основоположник на организираното туристическо движение в България, както и патрон на Българският тур...
Процесът срещу килърите му три дни, платили им по 5 лева за изстрелите Уникалният и неповторим български писател Алеко Константинов пада мъртъв от ри...
Докато Алеко гледа любимата си планина Витоша, гражданите и гостите на София ще се наслаждават на неговия паметник. Това заяви столичният кмет Йорданк...
Скулптура на Алеко Константинов в София ще бъде официално представена днес. Тя е монтирана на пешеходната зона на бул. „Витоша" до вестибюла на метрос...
Тамер Халил със своята творба
През следващите осем месеца Професионална гимназия по икономика "Алеко Константинов" – Кърджали ще си сътрудничи с училище от Румъния по проект – CAN...
Ако беше жив Алеко Константинов, със сигурност щеше да намери вдъхновение за продължение на "Бай Ганьо прави избори" в родния си Свищов. В последните...
София. Днес се навършват 152 години от рождението на писателя Алеко Константинов, който е основател на туристическото движение у нас. Десетки любители...
Kонкурсът за градска скулптурна композиция на Алеко Константинов и героя му Бай Ганьо стигна до своя край и бе избран победител, съобщиха от пресцент...