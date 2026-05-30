Нова напаст след мечките на Витоша

За истинско нашествие на усойници на Витоша се появи предупреждение във фейсбук групата "Планинари".

Стефан Киряков разказва, че само за ден е видял 5 екземпляра, а един доста едър е снимал

"Между хижа Алеко и връх Камен Дел вчера - за отиване и връщане общо 5 срещи с усойници баш на пътеката. Внимавайте, особено с деца. Весел уикенд!", пише туристът.

През миналото лято имаше много сигнали за забелязани усойници именно около Камен дел.

