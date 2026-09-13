Заразна напаст плъзна в Гърция в разгара на сезона
Потвърдиха лабораторно наличие на бактерията
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Потвърдиха лабораторно наличие на бактерията
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Голи охлюви нападнаха посевите в Смолянско. Голяма част от продукцията е унищожена, съобщава бТВ и уточнява, че популацията на животните е нараснала п...