Един домашен трик ви помага да се отървете от мухи цяло лято

С настъпването на летните жеги мухите започват да се появяват все по-често в домовете, особено когато прозорците стоят отворени целодневно. Макар хладната пролет и началото на лятото да забавят нашествието им, проблемът бързо се засилва при по-високи температури. „Експрес“ посочва лесен вечерен трик, който отнема само няколко секунди - изливане на вряла вода в сифона на мивката след вечеря. Така се премахват остатъците от храна и миризмите, които привличат мухите към кухнята.

Миризмите са първият сигнал

Мухите са изключително чувствителни към миризми и могат да бъдат привлечени от хранителни остатъци, узрели плодове, боклук или замърсени кухненски повърхности. Затова една от първите мерки е кошчето да се почиства редовно и да се поддържа възможно най-сухо и затворено.

Същото важи и за плодовете, оставени на плота. Когато времето се затопли, купата с банани или други по-бързо зреещи плодове може да се премести в хладилника, за да не се превърне в примамка за насекоми. Смяната на торбичката за боклук всеки ден също ограничава миризмата на разваляща се храна.

Капани до входа и в кухнята

Добра идея е капани за мухи да се поставят на входа на дома и в кухнята, където насекомите най-често намират източник на храна. За помещения, в които се готви, по-подходящи са варианти от естествени материали или домашни смеси без агресивни химикали.

Един от най-простите варианти е капан със захарна вода и оцет. Той привлича мухите, без да внася силна химическа миризма в кухнята. Подобни решения са особено удобни, ако в дома има деца, домашни любимци или хора, които избягват синтетични препарати.

Сифонът се превръща в скрит проблем

Ако въпреки почистването мухите продължават да се появяват, причината може да е в сифона на мивката. В канала всекидневно попадат малки остатъци от храна, мазнини и течности, които с времето започват да отделят миризма.

За мухите това е силен сигнал. Там е топло, влажно и има достатъчно органичен материал, който ги привлича. Ако мивката не се почиства редовно, насекомите може да се връщат отново и отново, а в по-неприятния сценарий дори да започнат да снасят яйца в близост до канала.

Чайникът с гореща вода върши работа

Най-лесният трик е всяка вечер след вечеря да се кипне вода и внимателно да се излее в канала на мивката. Врялата вода помага да се отмият натрупаните остатъци от храна и да се намалят миризмите, които привличат мухите.

Тази мярка не изисква специални препарати, скъпи капани или дълго чистене. Ако се прави редовно през юли и август, може значително да намали риска от нашествие на мухи в кухнята. Така прозорците могат да останат отворени по-дълго, без домът да се превръща в място за досадно бръмчене.

Билки, оцет и чисто кошче

Горещата вода в сифона не изключва останалите домашни методи. Капани с ябълков оцет, билки против мухи на перваза и редовно изхвърляне на боклука допълват защитата срещу насекомите.

Най-важното е да се премахнат причините, които ги привличат - миризма, влага, остатъци от храна и презрели плодове. Така борбата с мухите започва още преди те да се появят масово. Няколко малки навика вечер могат да спестят цяло лято неприятно бръмчене в кухнята.

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