Бермудски триъгълник в България. Дроновете изчезват

Необясними смущения в един наш морски район накараха мнозина за заговорят за българския Бермудски триъгълник, в който дроновете изчездат.

Все повече оператори на безпилотни летателни апарати сигнализират за необясними смущения по време на полет в района между Каварна и Балчик. В последните седмици любители и професионални пилоти губят контрол върху машините си, като част от тях спират да изпълняват команди, а други изчезват внезапно, въпреки че прелитат в напълно разрешени зони.

Сигналите за паднали дронове в морските води вече са десетки. Според авиационни специалисти основната причина за необичайното поведение на летателната техника се крие в системните смущения на GPS сигналите, които пряко засягат основните им навигационни функции.

Проблемът в този регион не е нов, споделя фоторепортерът и опитен оператор на дрон Христо Русев, който още преди две години преживява сходна критична ситуация в същата зона. По думите му машината му неочаквано загубила обхват и се насочила с максимална скорост в непозната посока, преди той да успее да я приземи безопасно след няколко опита за прихващане.

Опитният пилот Александър Георгиев, който управлява безпилотни апарати от пет години, също за първи път регистрира пълно загубване на сигнал именно по трасето между Балчик и Каварна. В специализираните интернет форуми се обсъждат различни хипотези, като сред основните предположения е въздействието на военните действия в акваторията на Черно море, които водят до зачестили заглушавания.

За избягване на финансови загуби и инциденти, специалистите отправят конкретни съвети към всички собственици на летателна техника. Христо Русев препоръчва да се избягват полети над водна повърхност, както и издигане на височина, надвишаваща 20 метра, информира Nova.

От своя страна Александър Георгиев напомня, че е задължително операторът да поддържа постоянен визуален контакт с апарата си и да го управлява единствено в зони, в които това е изрично разрешено.