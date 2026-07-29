Сензационна находка: Откриха останки от мамут в Дунав край Ряхово

Заради критично ниското ниво на Дунав от плитчините са се показали останки, за които специалистите смятат, че принадлежат на мамут. Сигналът за останки от голям хоботен бозайник в коритото на Дунава е подаден от жител на село Ряхово. След проверка експерти от Регионалния исторически музей в Русе потвърдиха, че става дума за останки от древен хоботен бозайник.

Какво е открито

До момента са установени долна челюст с характерните дъвкателни зъби, два бивника и кост, за която се предполага, че е ребро. Част от останките все още се намират в плитчините и предстои да бъдат извадени. Директорът на Регионалния исторически музей проф. Николай Ненов съобщи, че още рано сутринта екип ще започне пренасянето им с лодка, а след това те ще бъдат транспортирани до музея за консервация и подробно изследване.

Предстои анализ

Специалистите тепърва ще установяват на кой вид мамут принадлежат костите и на каква възраст са. В русенския Екомузей с аквариум има останки от три вида мамути, обитавали този район преди хилядолетия. Става дума за период между 14 и 80 000 години. Според специалистите всяко такова откриване на древни останки е важно за науката.