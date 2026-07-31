Мамутът от Ряхово превърна България в световна новина

Румънски медии пристигнаха в Регионалния исторически музей в Русе, а новината за находката достигна до над 1,4 млн. души в социалните мрежи само за няколко дни. Според музейните специалисти изключително добре запазената долна челюст е част от световното природно и културно наследство и може да се превърне в нова притегателна точка за туристи от България и съседните държави.

Румънски медии пристигнаха заради находката

Директорът на Регионалния исторически музей в Русе Николай Ненов разказа, че интересът е избухнал още след първото съобщение за откритието. „Още след първия ден, когато публикувахме новината, тя достигна в социалните мрежи до над 700 000 души. Всеки десети човек в България е чул за мамута“, заяви той пред бТВ.

През следващите дни аудиторията се е удвоила. Вниманието вече не е само от български посетители и медии. „Вчера идваха румънски медии, а тук редовно идват и румънски посетители“, посочи Ненов.

Близостта на Русе до Букурещ и постоянният туристически поток през Дунав мост дават възможност находката да бъде представена пред много по-широка публика. След приключването на консервацията тя ще бъде изложена в Екомузея, където посетителите вече могат да видят възстановка на мамут в реални размери.

Сигналът дошъл от служител на „Гранична полиция“

Музеят получил първата информация за костите на 28 юли. Сигналът бил предаден от съпруга на музейна служителка, който работи в „Гранична полиция“.

Специалисти още същия ден обходили района и били отведени до мястото от човека, открил останките. „Първоначално се впечатлихме от тази прекрасна, добре запазена долна челюст на косматия мамут. Но открихме и част от бедрена кост, фрагменти от лопатка, ребра и други части от черепа“, разказа уредникът Красимир Киров.

Няколко дни по-късно била организирана специална експедиция. При по-подробното проучване станало ясно, че костите са значително повече, отколкото музейните специалисти предполагали при първия оглед. Всички намерени останки вече са пренесени в Регионалния исторически музей в Русе.

Животно отпреди около 200 000 години

Според първоначалната експертна оценка костите принадлежат на животно, живяло преди приблизително 200 000 години. Специалистите са почти напълно убедени, че става дума за космат мамут. „На 95% сме сигурни. Основният ключов белег са неговите зъби. Те не могат да бъдат сбъркани и са сред главните признаци, които показват видовата принадлежност“, обясни Киров.

Долната челюст дава информация и за приблизителните размери на животното. Косматите мамути са обитавали тази част на Европа в продължение на дълъг период - между около 200 000 и 10 000 години назад във времето.

Находката край Ряхово е особено ценна не само заради възрастта си, но и заради състоянието, в което са запазени костите.

По-рядка от тракийско съкровище

Николай Ненов сравни значението на откритието с най-ценните археологически находки в България. „Фактът, че имаме такава изключителна долна челюст, е нещо уникално. Тя е по-рядка от тракийско съкровище“, заяви директорът на музея.

По думите му в русенската колекция се пази и долна челюст от най-стария известен вид мамут. Новото откритие ще даде възможност посетителите да проследят развитието на тези животни и да сравнят останки от различни праисторически периоди.

Именно тази научна стойност може да привлече специалисти, музейни експерти и любители на палеонтологията от други държави. „Наистина говорим за част от световното културно наследство“, подчерта Ненов.

Месеци работа преди срещата с посетителите

Костите няма да бъдат поставени веднага в постоянната експозиция. Предстоят сушене, укрепване и специална консервационна обработка, за да бъде предотвратено разпадането им след изваждането от земята.

„Ще отнеме няколко месеца, за да изсъхне находката, да бъде консервирана и укрепена, така че след това да може да бъде показана“, обясни директорът.

След приключването на работата останките ще бъдат изложени в Екомузея и ще обогатят една от най-интересните природонаучни колекции в Северна България.

Откритието вече постави Ряхово и Русе върху картата на любопитните праисторически находки в региона. Ако международният интерес се запази, мамутът може да се превърне не само в научна сензация, но и в силен туристически символ, който да привлича посетители от Румъния и други европейски държави.