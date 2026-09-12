Мамутът от Ряхово превърна България в световна новина
Румънски медии вече пристигнаха в Русе, а новината за находката достигна до над 1,4 млн. души в социалните мрежи
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Румънски медии вече пристигнаха в Русе, а новината за находката достигна до над 1,4 млн. души в социалните мрежи
Материалите са информационни
Какво пишат медиите
Москва. Американският тв-канал CNN International спира излъчването си в Русия след над четвърт век на пазара. Това се налага от промени в руското зако...