Първи коментари на чуждите медии за оставката на Радев

Оставката на президента Радев бе отразена широко в чуждестранните медии още в първите часове, като те акцентират върху ролята му в предстоящите избори и поемането на поста от вицепрезидента Илияна Йотова.

Ройтерс

Вицепрезидентът Йотова ще замени Радев до изборите, а България е изправена пред осми парламентарни избори за четири години, пише Ройтерс.

Радев заяви, че ще подаде оставка, което засили спекулациите, че ще създаде собствена политическа партия, за да се кандидатира на предстоящите парламентарни избори след като предишното правителство се оттегли миналия месец, пише Ройтерс. Румен Радев е известен с това, че се противопостави на присъединяването на България към еврозоната през 2026 г, пише агенцията.

Според агенцията подкрепата за Радев вероятно няма да е достатъчна за мнозинство на изборите, цитирайки анонимен анализатор

Политико

Въпреки че не заяви изрично, че ще участва в парламентарните избори, които се очаква да се проведат следващите месеци, речта на Радев силно намекна, че ще го направи, пише европейският Политико.

"Днешната политическа класа предаде надеждите на българите в компромиси с олигархията", каза Радев. "Твоето доверие ме задължава да защитавам държавността, институциите и нашето бъдеще", цитира Радев медията.

За много българи той е единствената политическа константа сред постоянна смяна на правителства.

Последният министър-председател, Розен Желязков, подаде оставка през декември след седмици на антикорупционни протести срещу неговото правителство.

"Предстои битка за бъдещето на отечеството," каза Радев. "Готови сме, можем и ще успеем."

Радев изрази скептицизъм относно решението на София да приеме еврото.

Вицепрезидентът Илияна Йотова, която Радев определи като "достоен държавен глава", ще поеме поста президент в подходящ момент, пише Политико.

New York Times

Президентът Радев обяви, че ще подаде оставка в Конституционния съд на 20 януари 2026 г., след телевизионното си обръщение предишния ден, пише New York Times..

Илиана Йотова, настоящият вицепрезидент, ще поеме президентските задължения до края на мандата, както е предвидено от конституцията.

Оставката на Радев идва на фона на продължителния политически застой в България, изправена пред осмите си избори за четири години, като последните правителства не успяват да поддържат стабилни коалиции, пише медията.

Анализатори предполагат, че Радев може да създаде собствена политическа партия за борба с корупцията и нестабилността, изпълнявайки дългогодишна амбиция. Радев, бивш командир на военновъздушните сили, беше избран през 2016 г. и преизбран през 2021 г., като често заема критични позиции към интеграцията в ЕС и подкрепящ Русия, отбелязва The New York Times.

„Синхуа“

Китайската агенция „Синхуа“ коментира речта на Радев като заявка за влизане в политиката чрез участие в предсрочните парламентарни избори.

Агенцията цитира думите му за „битка за бъдещето на отечеството“ и подчертава необходимостта от мобилизация.

Китайската медия поставя акцент върху това, че Радев ясно намеква за политически проект, макар да не го заявява директно.

Турция

Българският президент Румен Радев обяви решението си да подаде оставка няколко месеца преди края на мандата си. Решението на Радев повдига въпроси относно процеса на предсрочни избори и прехода в страната, като вицепрезидентът Илияна Йотова се очаква временно да поеме президентския пост, според конституцията, пише турският Haberler.

Президент Радев в обръщението си към народа заяви, че ще подаде оставката си в Конституционния съд във вторник.

Ако оставката на Радев бъде одобрена от Конституционния съд, според българската конституция, президентството временно ще премине към вицепрезидента Илиана Йотова, която ще изпълнява длъжността временен президент до 22 януари 2027 г.

Азербайджан

Българският президент Румен Радев обяви оставката си, като се обърна към нацията и заяви, че възнамерява да участва в предсрочни парламентарни избори, които станаха неизбежни след отказа на политическите партии в най-висшия законодателен орган да предприемат действия за формиране на ново правителство, съобщи азербайджанската телевизия.

"Сутринта на 20 януари ще подам оставка. Сигурен съм, че вицепрезидентът Илиана Йотова ще бъде достоен заместник като президент", каза Радев.

Украйна

Българският президент Румен Радев обяви оставката си преди следващите предсрочни парламентарни избори през април. По-рано политикът многократно правеше изказвания, критикувайки подкрепата на ЕС за Украйна, пише украинският 24tv.ua.

Казахстан

„Обстоятелствата ме принудиха да назначавам временни правителства седем пъти, за да защитя държавата и обществените интереси в рамките на моите правомощия. Днес се обръщам към Вас за последен път като президент на България", каза Радев, цитиран от казахския nur.kz.

През декември в България избухнаха масови антиправителствени протести заради "противоречивите бюджетни планове" на Кабинета на министрите, които след това прераснаха в недоволство от правителството поради "корупция, несправедливост и провали в много публични сектори", пише още медията.

