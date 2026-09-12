Бермудският триъгълник на Трансилвания е едно от най-призрачните места в света
Легендите за необичайни явления датират от векове
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Легендите за необичайни явления датират от векове
Необясними смущения в един район на морето ни
Една история между легендата, науката и човешкия страх от неизвестното
НЛО, изчезвания и древни легенди в гората, където реалността се разтваря в мит
Оказва се смесица от екстремни метеорологични условия, човешка грешка и преувеличени истории
Двама моряци от проекта за изследване на океана се натъкват на нешо плашещо
Морският биолог и водолаз Майк Бърнет откри останки от самолет
Казва се "Котопакси" и плава последно през 1925-а
Бреговата охрана и други хора са претърсили повече от 44 000 квадратни километра
Бермудският триъгълник на "Барселона" Неймар-Меси-Суарес помете "Ривър Плейт" във финала на Световното клубно първенство в Япония. "Каталунците" са но...