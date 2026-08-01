Проф. Георги Рачев пред СТАНДАРТ: До дни! Големи пожари заради сухото и горещо време

Повечето наводнения са поради човешка грешка, казва топ климатологът проф. Георги Рачев

Дъното на буркана е прекрасна лупа и прави искра

Проблемът с пожарите във Франция и Испания ще се задълбочи, докато всичко не изгори

Миналата година Европа загуби 10 хиляди квадратни километра от пожари

Въртеливото движение на топлия въздух над пожара прави огнени дракони, които хвърлят огнени мълнии

- Проф. Рачев, в последно време станахме свидетели на безпрецедентни наводнения у нас, които отнесоха къщи и инфраструктура. Климатичните промени ли са основният виновник или човешката небрежност?

- Във всяко едно природно бедствие има два фактора. Единият е природата, а другият - антропогенният фактор. Аз не съм съгласен въобще с квалификацията, че наводненията са безпрецедентни. Ще ви върна в 2014 г., когато в България се удавиха 20 души. 20 българи се удавиха в прословутото наводнение в Аспарухово! През 2004 г. 19 наши сънародници се удавиха! Тези бедствия се случват редовно у нас. Реките Росица, Янтра и другите две поройни реки в България - Арда и Върдица, редовно прииждат. Във Върбица загинаха 10 военни мъже от една висока вълна. В повечето случаи грешката е тотално и изцяло човешка!

- Как стоят нещата с пожарите?

- Същото е положението и с пожарите. Тази година наистина ви казвам, че се измъкваме като по терлички!

- Не е така, Варна беше заклещена от голям пожар преди дни!

- Ами естествено, но и следващите дни тепърва ще говорим за пожари, защото 10-12 дни се очаква горещо и сухо време и някъде пак ще има някой, който ще иска да направи пожари. Преди години не можеше да се изнася дървесина, но обгоряла дървесина можеше. И хората отиваха, драскаха клечката кибрит и гората изгаряше. Всички тези пожари в България са антропогенни - тоест, те са предизвикани от човека с умисъл или неволно.

- Неволно от изхвърлени фасове ли?

- Не само. При всяка една верижна машина на трактор например, при съприкосновението на метален предмет с камък, излиза искра. Тя е напълно достатъчна да запали сухите треви. И когато духне силен вятър - това се не гаси! Миналата година България беше изпепелена от горещина, суша и горски пожари. Някой си хвърля фаса, друг си оставил буркана в гората, а дъното на буркана при определени условия е прекрасна лупа и тя дава първоначалната искра. Ние не можем да управляваме добре нашите гори, защото те са извор на много и лесни пари, когато става дума за използване, но когато заговорим за съхраняването им - никой не мисли. Не е като едно време.

- Какво беше едно време?

- Едно време хората са казвали - отивам в гората да набера съчки за зимата. Хората са събирали целия изсъхнал материал и никой не е секъл гората, защото трябва да чакаш да съхне дървото. И тогава, дори и да има мълния, която да запали гората, отдолу се получава т.нар. приземен пожар - горят листенцата, съчките, но те не стигат короната на дървото. Този пожар е бавен - той се движи с 2-3-4 километра максимум на час и той лесно може да бъде локализиран и загасен.

- Какво се случва, ако пламнат короните на дърветата?

- Това е върхов пожар и фронтът му се движи с 20-30, дори с 40 км в час. Той е особено опасен по крайбрежията в Гърция и Италия, където вятърът е фантастичен! И това няма кой да го угаси. Калифорния цялата изгоря преди 2 години. В Атика загинаха преди 3-4 години при големия пожар 70 души и цял един баровски квартал беше изпепелен, нищо не остана от него.

- Как ще коментирате сега пожарите във Франция и Испания?

- В Испания там редовно гори, но испанците са подготвени, имат знанието и възможностите да воюват с пожари. Но във Франция в регионите, в които гори, пожари не са характерни, защото там е влажен район и там сушата не е драстична, както в Испания и Португалия. Но миналия понеделник започна четвъртата гореща брутална вълна - особено в Испания и Южна Франция, а те вода дори нямат. Техните реки са под нормалните нива. Французите спряха няколко реактора, защото нямат достатъчно вода да охлаждат другите реактори, затова понижиха мощността на ядрените реактори, а 75 процента от електроенергията във Франция се добива от ядрени централи. Защото водата е топла, малко е и не може да охлади радиоактивният контур. Ето как едно засушаване оказва своето влияние...

- Какви ще са последствията от тези пожари?

- Франция, която е основен играч на зърнени храни в Европейския съюз, ще изкара 6-8 милиона тона по-малко зърнени култури - пшеница и царевица. Ако продължи така, реколтата ще спадне още повече.

- При нас каква е картинката?

- В България заради влажната пролет и хубавото лято - нормално, и топличко и дъждовно, ние ще изкараме реколта от 11 милиона тона зърно! Рекордна реколта! Четох, че пшеницата е със среден добив над 640 килограма, същото се отнася и за ечемика. Всичко това са пари за агробизнеса и постъпления за България! Ето - на едните места е добре, а на другите е лошо. Този проблем с пожарите във Франция и Испания ще се задълбочи, докато всичко не изгори. Понякога, както в Калифорния стана, оставяме да изгори, защото това не може да се спаси. Канада се запали миналата година и Тръмп въведе някакви квоти тип данък мито върху саждите и вредните емисии, а те са огромни, като пламне такава стихия. Вижте, в Сибир, като започне да гори, Русия не отива да гаси.

- Защо?

- Е как да отиде да гаси? Това е масив от гори, който няма край, откъдето и да го погледнеш. Кой да го загаси, как да го загаси? И понякога цели пожари се оставят на природата и да си загаснат от само себе си. Нали, ако пратиш момчета, трябва да осигуриш къде да спят, какво да ядат, да поемеш отговорност за живота им.

- Четох, че ние сме пратили пожарникари да се бият с огъня в Испания, защото испанският премиер се обърна за помощ към целия ЕС...

- Това е естествено. Миналата година и Турция, и Гърция, и Италия изпратиха хора да ни помагат, защото ние изгоряхме. Миналата година Европа загуби 10 хиляди квадратни километра, това е една десета от територията на България и ние, за съжаление бяхме в класацията на топ 8 от най-пострадалите европейски държави. Тази помощ е абсолютно задължителна, защото като пламне и твоята черга, другите националности идват да ти помагат. В противен случай отиват човешки животи.... 28 души са до този момент жертвите във Франция и не бива да си играем с човешките животи.

- Четох за едни огнени дракони над пожарите...

- Да, това е готин журналистически похват, но е истина. Аз съм виждал доста пожари и когато пламне една гора, представете си височина на дърветата от 20 метра - това е един огромен вихър от топъл въздух, който се издига във височина и се завихря и се получава един огнен дракон, който се качва нагоре в небето.

- Вярно ли е, че този огнен дракон образува огнени мълнии, които хвърчат и пренасят огъня стотици метри напред и встрани?

- Да, това са редки случаи на електричество, породено от това жестоко въртеливо движение на топлия въздух и смесването му с по-студения въздух, при който се получава различен заряд между земята и този топъл, при нас се нарича комин - той е възходящ поток. Този комин може да пренесе клечки и парчета от горящи дървета на доста много места и огненият език може да прехвърли просеката и това е най-страшното, ако се случи в Канада или Сибир, защото е абсолютно неконтролируемо. Единствено един студен фронт или сериозен циклон може да свърши работа, както при големия пожар в Пиринска Македония у нас миналата година. Той един месец горя, защото беше в трудно достъпни райони, липсваше вода, липсваше техника и само малките мравчици от областта - хората ,остават тези, които могат да свършат работа.

- Какво е просека?

- Тези, които са пътували в Гърция, Турция, Италия са виждали т.нар. просеки и знаят как цели баири са насечени все едно са ски писти, които редовно всяка година се поддържат, за да няма трева и дървета, за да не може огънят да се прехвърли от едната страна на баира към другата страна. И всяка година тези баири се разорават по няколко пъти, за да не може огънят да прескочи. Просеката трябва да е поне 2 пъти по-широка от височината на гората, която е от двете страни на тази просека. И там действа този принцип - оставяме огъня да изгори.

- Учените от Бордо алармираха, че праховите частици са скочили 6 пъти над нормата на Световната здрава организация...

- Това е съвсем нормално. Пожарите са глобален замърсител, тези фини прахови частици могат да минат и през океана, те могат да стигнат и до Щатите, но не в такава концентрация, но понеже е Западно-източен атмосферния фронт, те ще отидат я в Германия, я някъде другаде. Такава опасност имаше, когато се запали гората в Чернобил, защото тези радионуклиди, които са в листата и меката почва на гората, т.нар. постилащата повърхнина, от един пожар се връщат отново в атмосферата и оттам като ги поеме вятърът, могат да стигнат един Господ знае къде.

- Да очакваме ли тези прахови частици да дойдат до Балканите и до България?

- Не. Много сме далеч ние. Пожарите в съседните нам държави винаги са ни обгазявали, но не само с прахови частици, а и със серен диоксид, който се получава при непълното горене, с азотен диоксид... Да не говорим, че при пожар при високи температури започва и азота да бъде активен - това е азотен оксид. Всичките тези замърсители и са в основата на киселинните дъждове, които са вредни и отново влияят на човека.