Трагедия в Балкана погуби туристка

60-годишна жена загина при падане от стръмно било в Стара планина. Трагедията е станала по маршрута между хижите „Козя стена“ и „Ехо“, съобщи за БТА Христо Сливков от Планинската спасителна служба в Троян. Туристката, която е от Панагюрище, е починала на място. Други пострадали няма.

Сигналът за инцидента е подаден в 11:07 часа. Жената се движела в група от шестима души по планинската пътека, когато достигнали стръмен участък, обезопасен с парапет.

По думите на Сливков туристите били подсигурени с въже, но жената се подхлъзнала и паднала от билото. Останалите петима души от групата не са пострадали.

На същото опасно място преди години е станал подобен инцидент. Тогава мъж получил тежки наранявания, но бил спасен.

В днешната акция са участвали планински спасители от отрядите в Ловеч, Троян и Сопот.