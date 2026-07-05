Тридневен траур в Дупница след жестоката гибел в Струма

В Община Дупница е обявен тридневен траур от понеделник в памет на възрастно семейство и двете им внучета, загинали в река Струма край село Пастух. Трагедията приключи с най-тежката възможна развръзка, след като в събота вечер беше намерено тялото и на второто издирвано дете - 11-годишно момче.

Операцията по издирването продължи през целия ден с участието на водолази от столичната противопожарна служба, полицаи, спасители и доброволци - общо около стотина души. Така надеждата, че реката може да върне поне едно дете живо, беше окончателно прекършена.

Забрана за къпане, която не е спряла риска

Инцидентът стана в района на река Струма край село Пастух, община Невестино, където четирима души загинаха във водите на реката. Мястото е известно на местните, а в района има ваканционно селище и често идват хора, които влизат във водата въпреки опасността. Според първоначалната информация семейството е било на пикник, когато се е стигнало до фаталния инцидент.

„Със заповед на кмета на община Невестино е забранено къпането във всички водоеми, намиращи се в района на общината - реки и язовири“, каза пред бТВ зам.-кметът на община Невестино Йордан Глогов.

По думите му в началото на миналия месец в района е била поставена табела, че къпането е забранено. Табелата обаче вече липсва. „Някой я е изхвърлил. Няма друг начин, освен с табели, ние да оповестим, че на мястото къпането е забранено. Би трябвало да има санкции, но ние не можем да ги приложим, защото не сме постоянно на това ваканционно селище“, обясни Глогов.

Опасното място до скалата

Според местната власт районът е особено рисков заради течението, което отвън може да изглежда спокойно, но в дълбочина става опасно. При скалата, от която хората скачат, е намерено и въже, по което се качват по нея. Това показва, че мястото е използвано за къпане и скачане, въпреки че не е обезопасено за подобни действия.

„Жителите на Пастух знаят за това място. Знаят за лошото течение, което има река Струма. Привидно спокойно течение, но при дълбочина не е така“, каза Йордан Глогов.

Зам.-кметът описа и най-опасната точка в района. „Най-опасното място, което е в този район, е тук до тази скала. Водата влиза под нея, излиза и се получава един водовъртеж, който унася под скалата. Така се е случило и с хората, които са се къпали“, посочи той.

Как приключи издирването

Издирвателната операция беше една от най-тежките в района през последните години. В нея се включиха професионални екипи и доброволци, а търсенето продължи часове наред по течението на Струма. По-рано беше открито тялото на едното дете, а с намирането на 11-годишното момче спасителните действия приключиха с потвърждение за четири жертви.

Община Дупница обяви тридневен траур в памет на загиналите. Този акт идва не само като знак на съпричастност към близките, а и като тежко предупреждение за всички места край реки и язовири, където забраните често остават само на табела, ако изобщо табелата оцелее.

Контролът остава най-слабата точка

Местната власт в Невестино признава, че контролът може да се осъществява само със законови средства и предупреждения. „Контролът трябва да го осъществим ние, но само със законови средства. И това е да наситим района с още повече табели, които да предупреждават хората да не се къпят. Друг начин няма - не можем да правим заграждения по реката“, каза Глогов.

Той допълни, че в такава ситуация решаваща остава отговорността на родителите. „Трябва да разчитаме на съзнанието на родителите да не допускат децата си да плуват в река Струма“, посочи зам.-кметът.

Трагедията край Пастух е удар, който не може да бъде обяснен само със съдбата или със силата на реката. Тя показва колко крехка е границата между летен излет и фатален риск, когато опасни места се използват като неофициални зони за къпане. Табелите са нужни, но явно не са достатъчни, ако липсват постоянен контрол, лична предпазливост и ясно разбиране, че една привидно спокойна река може да се окаже смъртоносна.

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