Струма почерня край Кюстендил: Мъртва риба притесни хората
Граждани публикуваха снимки на скобар, мряна и клен, а институциите проверяват случая
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Граждани публикуваха снимки на скобар, мряна и клен, а институциите проверяват случая
Общината скърби за възрастно семейство и двете им внучета, а операцията край Пастух приключи с най-тежката развръзка
Единствено третото дете се е спасило, но е в тежко състояние
Мистерия с тръбите на ВИК
Той бе ползван при строителството на АМ “Струма” край Благоевград
Сигнал мъртва риба и замърсени води в река Струма в района на земенското село Жабляно след язовир "Пчелина" са подали риболовци на „зеления телефон...
Тежкотоварен автомобил полетя в коритото на река Струма, за щастие водачът се отърва с леки травми. Инцидентът стана на главен път Е-79 край град Крес...
Заради високото ниво на водата се ползва безопасно трасе Този уикенд десетки ентусиасти се събраха край река Струма, за да вдигнат адреналина с практ...
Заради високото ниво на водата се ползва безопасно трасе Малко след 9,00 часа сутринта в събота край река Струма се чува глъч. Десетки любители на ра...
Пореден пътен инцидент в Кресненското дефиле вдигна на крак полицаи, лекари и пожарникари. Кола се катурна в коритото на река Струма. Сигнал за катаст...
Екип водолази от Пловдив се включиха в издирването на скочилия в събота в река Струма Едмонд Белюл на 17 години от кюстендилското село Копиловци. Момч...
Полицаи, пожарникари и доброволци издирват 17-годишен младеж в района на село Копиловци. Това съобщи агенция „Фокус" и уточни, че момчето е скочило от...
Пълноводната река Струма скъса дигата край петричкото село Старчево. Десетки декари ниви са под вода, алармира кметът на населеното място Георги Кузма...
Благоевград. Обновяването на пречиствателната станция за отпадни води в Благоевград ще стартира до края на този месец. Издадено е разрешение за строит...
Благоевград. Риболовци се натъкнаха на мъртва риба късно в сряда и веднага подадоха сигнал в РИОСВ – Благоевград. Експерти на инспекцията, на регионал...
Националният събор по каяк в бързи води на река Струма в Кресненското дефиле приключи след много атрактивни състезания през почивните дни и нестихващ...