Струма почерня край Кюстендил: Мъртва риба притесни хората

Граждани сигнализираха за мъртва риба и необичайно потъмняване на водите на река Струма в района на Кюстендил и Дупница.

В социалните мрежи бяха публикувани снимки, за които се твърди, че показват мъртва риба във водите на реката, както и участъци, в които водата е с нетипично тъмен цвят. Според публикациите сред засегнатите видове са скобар, мряна и клен.

По случая е извършена проверка от РИОСВ – София. При нея не са установени производствени обекти в близост до мястото, посочено в сигнала, които биха могли да бъдат причина за евентуално замърсяване на реката.

Това съобщи пред БТА Цвета Бояджиева от инспекцията.

Сигналът е препратен по компетентност до Община Кюстендил и Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури.

Очакват се становищата на останалите компетентни институции, както и резултатите от последващите проверки, които трябва да изяснят причината за необичайния цвят на водата и сигнала за мъртва риба.