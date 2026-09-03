Пшеницата в капан. Последствията за цената на хляба

По-високата цена на пшеницата означава по-висока цена на брашното и повишена себестойност на хляба. Това обясни пред БНР Мариана Кукушева, председател на Националния браншови съюз на хлебарите и сладкарите, след като стана ясно, че търговията с пшеница е в сериозен колапс. Най-голямата контейнерна линия в световен мащаб предприе действия по спирането на всички нови резервации за пристанище Новоросийск, а около 80 плавателни съда са блокирани в Сулинския канал на река Дунав. Същевременно износът от Украйна, осъществяван чрез железопътни мрежи, отбелязва значителен спад от почти 80% на годишна база, което се дължи на интензивните въздушни нападения.

Освен войната на Русия в Украйна, влияние върху цената на пшеницата оказва и затрудненото преминаване през Ормузкия проток, обясни Кукушева.

"Логистиката на пшеницата се оказва сериозен разход, защото петролът и неговата цена се променят ежеседмично.

Месец август е бил активен като продажби за българските производители. Новата реколта се очаква да е около 6.5 млн. тона. Преходният запас е 2.5 млн. 9 млн. тона за България са изключително много. Търсенето на българска пшеница нараства. Но ние наистина имаме големи проблеми по отношение на железопътния транспорт. Като добавим и невъзможността за реален речен транспорт по Дунав, ситуацията е невероятна и изходът не може да бъде бърз и предвидим".

Кукушева очаква цената на брашното да започне да върви нагоре. За момента обаче хлябът в магазините у нас е сред продуктите с най-стабилни цени, отбеляза тя.

"Най-устойчивите в рамките на последните осем месеца. Не се променят както при другите хранителни продукти", подчерта Мариана Кукушева.