Зловещи разкрития за Гергана Петрова. Поръчала мъжа си

Министърът на вътрешните работи коментира случая със задържането на Гергана Петрова в Струмяни.

"Отведената от полицията в Струмяни е била задържана по разследване за убийство. Тя е била заподозряна за поръчител на убийството на мъжа, с когото живеела на семейни начала", заяви Иван Демерджиев преди изслушването си в Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред.

„Има пропуски в цялостната организация при посещението на премиера в Струмяни. Мястото на областния директор е на терен - лично трябва да ръководи хората си. Полицаите не са имали боди камери. Имало е основания да бъде проверена въпросната дама. Това не е първият ѝ сблъсък с полицията. Поведението ѝ е било странно, не е разполагала с документи, но не се е налагало задържане, това е грешно решение. Областният директор не е докладвал за този случай“, посочи Демерджиев. И допълни, че е възложено подробно изследване на случая от страна на Инспектората на МВР.

Според министъра въпросното убийство продължава да се разследва. „Госпожата е имала нееднократно досега с полицията, когато такъв човек се намира до охраняван от НСО, нормално е да се подходи внимателно, но действията на полицаите на място и на ръководителите им, не са адекватни“, добави Демерджиев.

На 26 август Гергана Петрова беше принудително отведена в районното управление по време на посещението на премиера Румен Радев в Струмяни.

На видеото се вижда как трима полицейски служители се опитват да качат Петрова в служебен автомобил, докато тя настоява, че не е извършила нарушение. „Нищо лошо не съм направила, не съм нарушила закона. Това е моето село“, повтаря екоактивистката. „Няма да влизам в колата, оставете ме да се прибера вкъщи при детето си“, настоява тя. На кадрите се чуват и присъстващи граждани, които питат служителите защо я отвеждат и заявяват, че според тях полицията няма право да го прави.

По-късно от МВР разпространиха позиция за случая. Според ведомството полицейските служители са се намесили след искане за съдействие от Националната служба за охрана.

По информация на НСО жената се опитала да влезе в специално обособена зона за журналисти. Служителите няколко пъти поискали от нея да представи документ за самоличност и журналистическа карта. Според официалната версия тя не го направила, след което от НСО потърсили съдействие от органите на МВР с цел гарантиране на безопасността.