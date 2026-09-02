НСО с нови разкрития за Гергана Петрова

Националната служба за охрана отрече да е ограничавала достъпа на журналисти, граждани или длъжностни лица до министър-председателя по време на посещението му в село Струмяни на 28 август 2026 г. Това се посочва в изявление на НСО по повод „тиражирани манипулативни твърдения“, свързани с действията на службата и случая със задържаната в Струмяни Гергана Петрова.

От НСО посочват, че по време на мероприятието е установено лице, чието поведение „значително отличаващо се от поведението на другите присъстващи граждани и журналисти“.

След отказ на гражданина, който се представил и за журналист, да се легитимира с журналистическа карта и документ за самоличност, НСО е потърсила съдействие от униформени служители на Министерството на вътрешните работи за установяване на самоличността му.

„Националната служба за охрана напомня, че се придържа строго към разпоредбите на приложимото към дейността на службата законодателство и че разпорежданията на служителите по охраната са задължителни за изпълнение както за гражданите, така и за охраняваните лица“, заявяват от НСО.

Службата категорично посочва: „Националната служба за охрана не е получавала разпореждане, нито е ограничавала достъпа до министър-председателя на Република България на журналисти, на други граждани или на длъжностни лица по време на неговото посещение в с. Струмяни.“

От НСО допълват, че според разпространените видеоматериали служителите на службата са изпълнявали „безконфликтно и строго професионално“ задълженията си по закон.

От там добавят, че Гергана Петрова е имала възможност „свободно да снима и да задава въпроси на министър-председателя“