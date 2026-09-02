Промяна с пенсиите. НОИ с нови данни за дебелите портфейли

Нова тенденция при пенсионерите отчита Националният осигурителен институт (НОИ). Богатите пенсионери се увеличават. Разширява се групата на хората, чиито пенсии достигат тавана и реалният им размер остава „скрит“ зад законовото ограничение. Данните на Националния осигурителен институт за септември очертават картина, която е едновременно статистика и социална диагноза.

Ограничените от тавана пенсии вече са 15 917 души, като ръстът спрямо юни е над 73% . Това е пряк ефект от осъвременяването на пенсиите със 7,8%, без промяна в тавана, който остава 1738,40 евро.

Кой надхвърля тавана

Двайсет души получават основна пенсия над тавана – това са представители на ограничен кръг висши държавници: президент, вицепрезидент, председател на Народното събрание, министър-председател или съдия в Конституционния съд .

Техните пенсии се изплащат в пълен размер, без ограничение, което създава допълнителен контраст с останалите пенсионери.

Повече бедни, отколкото заможни

Докато групата на „богатите пенсионери“ расте, огромната част от възрастните хора остава под или около линията на бедност.

1 154 103 души получават основна пенсия до 400 евро – над половината от всички пенсионери в страната.

Средният размер на основната пенсия за септември е 504,19 евро, почти без промяна спрямо август. От 1 юли новоотпуснатите пенсии вече не включват ковид-добавката от около 30 евро, което допълнително свива доходите на новите пенсионери.

Предсрочно пенсиониране: по-висока пенсия, но с цена

Хората, които се пенсионират година преди навършване на възрастта, но с изпълнен стаж, получават средно 598,21 евро. Това е сравнително добро ниво, но остава фактът, че предсрочното пенсиониране води до доживотно по-ниска пенсия.

Сектор „Сигурност“ – друга вселена

Средната пенсия в сектор „Сигурност“ е 1027,14 евро – двойно над средната за страната.

Това е резултат от специфичните осигурителни правила, ранното пенсиониране и високите доходи в сектора. Разликата между тази група и останалите пенсионери е една от най-големите социални пропасти в системата.

Какво показват числата

Данните очертават две Българии:

Едната – на малцината, чиито пенсии достигат тавана и реалният им размер остава „замразен“.

Другата – на стотици хиляди хора, които живеят с доходи под линията на бедност и разчитат на добавки, помощи и подкрепа от близки.

Таванът на пенсиите, който не е променян от години, вече не отразява реалността на доходите и осигурителните вноски. А осъвременяването без корекция на тавана създава парадокс: колкото повече растат пенсиите, толкова повече хора попадат под ограничението.

Това е не просто статистика. Това е социален портрет на старостта в България – разделена, неравна и все по-видима в числата