Честит рожден ден на министър Пламен Абровски

Днес рожден ден има министърът на земеделието и храните Пламен Абровски. Неговата експертиза е фокусирана върху стратегическото развитие на аграрния сектор и защитата на интересите на земеделските производители в рамките на европейските механизми за финансиране. "Стандарт" му пожелава здраве, щастие и успехи.

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