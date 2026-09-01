От днес до 30 ноември избираме пенсионен фонд. Какво да гледаме

От днес започва изборът на подфонд за средствата в допълнителното задължително пенсионно осигуряване. До 30 ноември осигурените ще могат да изберат между три типа подфондове – консервативен, балансиран и динамичен. Какъв да бъде изборът зависи най-вече от възрастта, времето до пенсиониране и риска, който човек е готов да поеме, коментира за Радио Варна финансовият консултант Николай Устамитев.

Пенсионните фондове инвестират на капиталовите и паричните пазари, което означава, че винаги съществува риск от временен спад в стойността на натрупаните средства. Според Устамитев една от най-честите грешки е фондът да се избира като банков депозит – например според това кой е постигнал най-висока доходност през последната година.

„Нашата инвестиция в тези пенсионни фондове е доста по-дълга от тази през миналата година“, посочва той.

При избора значение има възрастта – по-младите хора могат да поемат повече риск, тъй като имат по-дълъг период за инвестиране и възстановяване при евентуални пазарни спадове. С наближаването на пенсионирането подходът трябва да става по-консервативен. Според Устамитев човек трябва да си зададе въпроса доколко може да понесе временен спад в стойността на натрупаните си средства.

Избраният подфонд не е окончателен. След 12 месеца от последния избор той може да бъде променен, като за смяната не се дължи такса.

Устамитев посочва още, че към момента има встъпителна такса от 3,75% върху вноската и годишна такса за управление от 0,75% върху средствата във фонда. По думите му встъпителната такса постепенно ще намалява по силата на новото законодателство.

Ако човек не направи избор до 30 ноември, системата автоматично ще го насочи към динамичен, балансиран или консервативен подфонд според възрастта му.

По думите на финансовия консултант най-голямата грешка е незаинтересоваността. Друга сериозна грешка е паническата смяна на стратегията по време на пазарна криза – например преминаването от динамичен към консервативен фонд след като пазарите вече са спаднали.

„Няма един най-добър фонд за всички“, категоричен е Устамитев. При пенсионните спестявания най-важно е да се мисли дългосрочно, а не да се следи единствено моментната доходност.