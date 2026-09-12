От днес до 30 ноември избираме пенсионен фонд. Какво да гледаме
Не се подлъгвайте по високата доходност от последната година
Следете всички новини, анализи и коментари за Доходност. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Не се подлъгвайте по високата доходност от последната година
Всеки ще решава какво да се случва с парите му за втора пенсия
Динамичен, балансиран или консервативен: В кой фонд ще отидат
Малко известен факт: Парите в този стълб се наследяват
Средният размер на изплатените пенсии през деветмесечието на 2025 г. е 236,12 лева
Перфектното състояние е задължително
Средно за периода тя е 7,48 процента
Това става ясно от публикуваните данни на КФН
С него лесно разбрате дали сте направили добра инвестиция
Страните от Централна и Източна Европа са на първо място в списъка на инвеститорите в недвижими имоти
Домакинствата в България губят до 300 милиона лева годишно от ниската доходност на своите спестявания
Комисията за финансов надзор с нови данни
Данни на Комисията за финансов надзор
Фондовете са регистрирали временен спад
Хората все по-често прехвърлят парите си от едно дружество в друго
Най-новото депозитно решение на банката се предлага в евро за 72 месеца
Търсят по-висока доходност
Доходността на универсалните пенсионни фондове се възстановява през 2019 г. след отчетения спад за 2018 г.
Сривът на борсите в края на март се отрази върху пенсионните фондове по света, включително българските
Среднопретеглената доходност е в размер на -0,14%, която е рекордно ниска