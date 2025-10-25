Радостна новина за втората пенсия

Последни данни на Комисията за финансов надзор показаха, че парите ни за втора пенсия се увеличават.

За периода от 29.09. 2023 г. до 30.09.2025 г. универсалните пенсионни фондове, където родените след 1960 г. задължително се осигуряват за втора пенсия, отчитат по-висока доходност.



Средно за периода тя е 7,48 процента. Най-висока доходност има УПФ „Топлина“ – 8,95%, следвана от УПФ ОББ – 8,94% и ЗУПФ „Алианс България“ – 8,51%. Над 8 на сто доходност отчитат още „ДСК – Родина“ и „ДаллБогг: Живот и Здраве“. Най-ниска доходност има УПФ ПОИ – 5,45% и УПФ „Съгласие“ – 5,78%.

Въпреки това и десетте фонда отчитат доходност над минималната определена от КФН, която е 4,74 на сто, пише "Паритени.бг"



При професионалните пенсионни фондове, където се осигуряват работещите първа и втора категория труд, средната доходност е 7,70%. Най-висока доходност отчитат ППФ „Топлина“ – 9,78% и ППФ ОББ – 9,71%, а най-ниска – ППФ „Съгласие“ – 4,79%.

Най-висока доходност имат доброволните пенсионни фондове, където желаещите могат да се осигуряват за допълнителна пенсия. Тя стига до 12,53% на ДПФ „Топлина“ от 5,95% на ДПФ „Съгласие“.

Универсалните пенсионни фондове (УПФ) представляват втория стълб на пенсионната система и са задължителни за всички лица, родени след 31 декември 1959 година. В тях се натрупват средства за т.нар. „втора пенсия“ чрез ежемесечни осигурителни вноски, определени със закон.



Целта на УПФ е да допълнят държавната пенсия, като осигурят допълнителен доход на пенсионерите. Средствата, натрупани в индивидуалните партиди на осигурените лица, се инвестират от управляващите дружества, а доходността от тези инвестиции е ключов фактор за размера на бъдещите пенсии. Комисията за финансов надзор определя минимална доходност, която фондовете трябва да постигнат за определен период, за да гарантира защитата на осигурените лица.

Професионалните пенсионни фондове (ППФ) също са част от задължителното допълнително пенсионно осигуряване. Те са предназначени за лица, работещи при условията на първа и втора категория труд, които имат право на по-ранно пенсиониране. Вноските в ППФ се правят от работодателите и целят да осигурят допълнителна пенсия на тези работници, компенсирайки специфичните условия на техния труд. Подобно на УПФ, дейността на ППФ е строго регулирана и контролирана от КФН.



Доброволните пенсионни фондове (ДПФ) представляват третия стълб на пенсионната система. Те са изцяло на доброволен принцип и дават възможност на всеки желаещ да прави допълнителни вноски за т.нар. „трета пенсия“. Вноските могат да бъдат лични или от работодател. ДПФ предлагат по-голяма гъвкавост при инвестирането на средствата в сравнение със задължителните фондове, което потенциално може да доведе до по-висока доходност, но и носи по-висок инвестиционен риск.

Доходността е основният показател за ефективността на управлението на пенсионните фондове. Тя показва с колко са се увеличили инвестираните средства за определен период.



Периодичното отчитане на доходността е задължително, като КФН публикува данни за представянето на всички фондове. В исторически план, представянето на фондовете е варирало. Например, за двугодишни периоди в края на 2023 г. и началото на 2024 г., някои универсални пенсионни фондове отчетоха отрицателна доходност, което подчертава динамиката на капиталовите пазари и значението на дългосрочния хоризонт за инвестиране. Наблюдаваното през последните периоди възстановяване и положителна доходност за всички видове фондове, превишаваща минимално определената от КФН, е индикатор за подобряване на пазарната конюнктура.

