Първи подробности за убитото в мола момче! Проговори треньорката му

Загубилото живота си 15-годишно момче след намушкване с нож в софийски мол е било щангист. Това се разбра от последните публикации във "Фейсбук" на треньорката му Кристиана Колева.

Известната специалистка във вдигането на тежестите се сбогува с Краси с емоционални думи. Треньорката публикува и снимки на загиналото момче, което се казва Красимир Надеждов Цветанов.

"Сърцето ми плаче. Чаках го да дойде на тренировка. Намушкан с нож... Мир на душата ти, дете. Толкова те обичам. Колко много се борих за теб... НО явно не е било достатъчно. Снощи ми каза колко съжaляваш и колко много държиш на мен... о, детенце".

В друга публикация Колева пише:

"Краси... дете мило. Мир на душата ти. Не мога да повярвам. Днес ми писа. "Тренер, идвам към залата"... и не дойде. Да умреш от нож... в мирно време, в някакъв скапан МОЛ. Казах ти, че брат ти те води към гибел... мило дете. Какво ли не направих да те убедя. Беше добро дете... сърцето ми е болка. Трябваше да се боря още и още...".

Както вече стана ясно, след полунощ беше задържан непълнолетният, наръгал и убил момчето. Той извади нож след кавга и бой на ескалаторите на търговския център снощи.

По неофициална информация, до скандала се стигнало заради спор за момиче. Спречкването между две групи е станало пред киното на последния етаж на "Mall of Sofia". 15-годишното момче е нанесло удари на друг младеж, който след това го е намушкал.

Младият щангист беше откаран в "Пирогов". Детето бе прието в Детска противошокова зала в болницата. Състоянието му е било несъвместимо с живота и въпреки усилията на лекарите, то е починало.

