Задържаха младежа, убил 15-годишно момче в мола

След часове издирване, минути след полунощ, предполагаемият извършител на смъртоносното намушкване с нож на 15-годишен в столичен мол е бил задържан заедно с един свидетел на случилото се.

Служителка на съседното магазинче чула писък на момиче, изтичала и видяла младо момче, което лежало на пода и се виждало, че е намушкано.

Очевидци споделиха, че всичко се е случило много бързо. Те обясниха за NOVA, че в мола много често се събират такива групички и постоянно се случват побоища, затова на повечето хора не им прави впечатление.

Пред входа на мола винаги има патрулка заради честите конфронтации.

До късните часове близки на нападнатото дете останаха пред "Пирогов", а след като стана ясно, че момчето е издъхнало, те отидоха пред сградата на СДВР с настояване извършителят да бъде намерен и задържан.

След часове издирване, минути след полунощ, това се случи.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com