Паника в столичен мол! Намушкаха момче

Паника в столичен мол, след като на публично място намушкаха момче.

То е на около 15 години, а трагичната случка е от мола на булевард "Александър Стамболийски".

Момчето беше откарано в лечебно заведение.

Инцидентът се случи малко преди 20:00 часа, съобщиха от Столичната дирекция на вътрешните работи, цитирани от БТА.

На място пристигнаха полицейски екипи, които установяват причините за инцидента.

Според първоначалната информация, инцидентът се е разразил на последния етаж на търговския център "Мол София".

Очевидци разказват за крясъци и хаос в търговския център. Деца крещяха и тичаха по етажите, а служители и посетители на мола излязоха от магазините, за да видят какво се случва. Едно от децата предупреждавало хората: "Не се качвайте горе, сбиха се!" и побързало да излезе от сградата.

Полицията продължава работата по случая. Засега не е ясно дали има задържани лица и какви са точните обстоятелства около инцидента. Очаква се допълнителна информация от разследващите органи.

