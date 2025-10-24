Ранен сутрешен инцидент изправи на нокти известна политоложка

Неочакван инцидент осуети участието на политоложката проф. Румяна Коларова в сутрешния ефир на бТВ. Гумите на автомобила й са били нарязани пред дома й в София. Тя успя все пак да се включи в предаването по телефона, докато пътуваше към телевизията.

Инцидентът и подозренията

„Просто не бях паркирала пред нашия вход“, разказа Коларова, като намекна, че става дума за съседски конфликт за паркоместа. По думите йѝ случилото се няма връзка с професионалната й дейност, но тя има предположения кой е извършителят. Нарязаните гуми са открити сутринта, а инцидентът станал пред блока, в който живее.

Политоложката прие случая с ирония, но допълни, че подобни прояви са „симптом на агресия, която вече се усеща навсякъде – от обществото до междусъседските отношения“.

Политическият коментар

Въпреки инцидента Коларова успя да коментира актуалните политически събития. Според нея управлението ще премине през „много труден период“ заради различията по бюджета, но това било очаквано.

„Ако Делян Пеевски е имал намерение да оказва силен натиск върху Борисов и партньорите във властта, в момента си дава сметка, че това не е в негова полза“, каза тя.

Политоложката обобщи, че след речта на Борисов и последвалата среща с Пеевски коалицията е получила „временен кислород“, но напрежението ще остане високо. „Кризите вече не са само политически – те са част от ежедневието ни“, отбеляза тя.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com