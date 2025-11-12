Видео от пътя с коли на НСО предизвика буря в социалните мрежи

Видеоклип с автомобили на Националната служба за охрана, движещи се с висока скорост и в насрещното платно по извънградски път, предизвика вълна от реакции в социалните мрежи. Кадрите, заснети от насрещно движеща се кола, показват как водачът е принуден да отбие в банкета, за да избегне сблъсък с преминаващия кортеж. Инцидентът се е случил във вторник следобед и отново постави въпроса за безопасността при движение на автомобили със специален режим.

Опасност по еднолентов път

Бившият директор на НСО Румен Миланов коментира пред Нова телевизия, че подобни действия са изключително рисковани. „Една от рисковите ситуации за НСО е движението по еднолентови пътища. Сигурно са бързали, но аз лично не бих ги оправдал за този клип. Те имат право да нарушават правилата, но не и да застрашават безопасността“, подчерта Миланов. Той допълни, че при пътнотранспортно произшествие водачите от НСО носят лична отговорност и подлежат на военно следствие, тъй като са военнослужещи.

Законът и неговите граници

Според адвокат Силвия Петкова случаят не представлява злоупотреба с правомощия, а класическо нарушение. „Автомобилите със специален режим имат право да нарушават правилата за движение – да изпреварват неправилно или да карат с превишена скорост, но само когато има реална необходимост. Абсолютната забрана е да не създават опасност за движението, а тук тя е нарушена“, заяви юристката. Тя посочи, че подобно поведение би било оправдано само ако охраняваното лице е в непосредствена опасност, което не се вижда от публикуваните кадри. „Ако става дума за държавен глава като президента на Ливан, службите би трябвало предварително да знаят за риск и обществото да бъде уведомено“, добави Петкова.

Правила за останалите шофьори

Миланов припомни, че гражданите също имат определени задължения при преминаване на кортеж със специален режим. „В миналото всички трябваше да спират, но това създаваше предпоставки за катастрофи. Сега законът казва – трябва да се даде предимство, без задължително спиране, както при линейка“, уточни той. Според него кадрите ясно показват рисково поведение на един от автомобилите на НСО, което може да доведе до дисциплинарна отговорност. „Ще се изясни защо са се движили така. Ако няма основателна причина, следва наказание. Президентът на Ливан не може да нареди подобно нещо“, каза бившият директор на службата.

Неофициални обяснения и правни последици

От НСО неофициално твърдят, че единият от автомобилите е заел позиция „готов да поеме удар“, за да защити чуждестранния държавен глава, но засега липсват публични доказателства. Според Миланов вероятно има видеозаписи от служебните коли, които обаче не са достъпни за обществото. Адвокат Петкова напомни, че водачите, които видят автомобил със специален режим, са длъжни да му направят път, но без да рискуват живота си. На въпрос дали шофьорът от видеото може да бъде санкциониран, тя отговори иронично: „В България – всичко е възможно. Не бих се изненадала.“

