Рискова разходка на Витоша завърши със спасителна акция

Двама туристи, неподготвени за тежките зимни условия, са били спасявани снощи на Витоша след сигнал за дезориентация в планината. Инцидентът се е разиграл при мъгла, снеговалеж и сериозен студ, което е наложило бърза намеса на планинските спасители.

Около 20:30 часа в Планинска спасителна служба към Българския Червен кръст е получен сигнал за двама мъже, изгубили ориентация по пътеката от хижа Алеко към Черни връх. По информация, предоставена на БТА, метеорологичната обстановка е била изключително неблагоприятна – гъста мъгла, активен снеговалеж и температури около минус 8 градуса.

При пристигането си спасителите установили, че туристите са облечени неподходящо за зимна планина – с дънки, анцуг и маратонки. Двамата мъже са били затоплени на място, след което с помощта на моторни шейни са транспортирани до Черни връх, където са останали да пренощуват в хижата на върха.

От Планинска спасителна служба отново напомнят, че обстановката в планините е изцяло зимна. Снежната покривка е между 20 и 40 сантиметра, пътеките не са утъпкани и на много места се затъва при ходене. Спасителите призовават туристите да излизат в планината само с подходяща екипировка, топли дрехи и стабилни обувки, както и с добре заредени мобилни телефони, тъй като всяка подценена разходка може да завърши с реална опасност за живота.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com