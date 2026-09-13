Мистериозна смърт на двама в Стара планина
Не са следствие на инцидент, казаха от Планинската спасителна служба
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Не са следствие на инцидент, казаха от Планинската спасителна служба
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Недобре екипирани туристи бяха извеждани с моторни шейни до Черни връх
Ето съветите на експертите
Доста инциденти е имало днес по пистите в Банско, оплакват се спасители
Теренът е изключително тежък
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Банско. 19-годишен състезател по планинско бягане изчезна в Пирин планина по време на традиционното състезание „Pirin Run 2013" в курорта Банско. Няма...