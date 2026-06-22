Драмата на Кончето: Кучето подало сигнал от пропастта

Тихо кучешко лаене, доловено сред скалите и пропастите под Кончето, се оказва решаващият знак, помогнал на спасителите да открият изчезналата туристка в Пирин. За съжаление издирвателната акция завърши трагично.

Сутринта двама планинари поели по маршрута към Кончето, когато научили за издирването на жена с куче, тръгнала ден по-рано от заслон „Кончето“ в посока връх Вихрен.

Малко след края на обезопасения участък с въже и по време на изкачването към връх Бански Суходол те чули нещо, наподобяващо кучешки лай. Първоначално не били сигурни какво точно чуват. Последвала тишина. Малко по-късно звукът се повторил.

"Точно когато свършва въжето и започва изкачването към връх Бански Суходол, на два пъти чухме нещо като кучешко лаене. После - тишина. Не бяхме сигурни какво сме чули. Чудехме се дали не е птица, дали не ни се е сторило. На Бански Суходол имаше група младежи с колона, от която гърмеше музика. За щастие, след малко си тръгнаха. Решихме да се обадим на нашия приятел Ванка Тодоров, който веднага ни свърза с централата на ПСС в Банско. И точно в този момент лаенето се чу отново. Този път вече бяхме сигурни.

Хеликоптерът бързо качи спасителите и започна оглеждането на терена. Към акцията се включи и Генко, който се качи към Кончето, за да помогне в търсенето на жената. Кучето се чуваше, но не се виждаше.

Накрая ги откриха. За жената знаете какво се е случило от официалната информация и медиите. Нашите съболезнования на семейството. Генко отиде да вземе кучето, а с Деян взехме дрона на ПСС. Преди Кутело се срещнахме с Генко и тримата заедно слязохме. Свързах се междувременно със семейството на жената и уговорихме предаването на кученцето.

Пиша всичко това с една молба: когато знаете, че в даден район се провежда спасителна акция - оглеждайте се, вслушвайте се, бъдете внимателни!", се казва в публикация на Памела Качмарек.

В акцията, както се знае, се включили екипи на ПСС, както и военен хеликоптер „Кугър“ от авиобаза Крумово. Спасителите започнали оглед от въздуха, докато наземни екипи се придвижвали към района на Кончето.

Тя е имала богат опит в планинарството, била е с добра екипировка, доста често е правила преходи в планината. Със сигурност става дума за инцидент – може би подхлъзване, тъй като във високите части на планината все още има сняг.

След трагедията кметът на Банско Стойчо Баненски изрази съболезнования към семейството и близките на загиналата туристка и благодари на всички участници в операцията.

„Отново станах свидетел на висок професионализъм, смелост и всеотдайност на всички участници в акцията по издирването“, заяви той.

Особена благодарност Баненски отправи към екипажа на военния хеликоптер „Кугър“ от авиобаза Крумово, който е работил в изключително сложни условия над опасния алпийски терен.

„Днешната въздушна операция беше наистина впечатляваща и на границата на възможното. Българските ВВС, които днес помогнаха толкова много, ме карат да изпитвам гордост и уважение. Респектиран съм от екипажа на военния хеликоптер „Кугър“ от авиобаза Крумово, който за пореден път показа изключителни умения и самообладание при работа в сложен и рисков планински терен. Много пъти съм виждал професионализма и майсторството на тези екипажи, но днешната въздушна операция беше наистина впечатляваща и на границата на възможното.

Благодаря на моите колеги от ПСС – отряд Банско – Иво Валеов, Димитър Пицин и Иван Баряков, с които бяхме заедно в акцията, на наземния екип и на ръководството на ПСС за координацията. Всички за пореден път показаха професионална, физическа и психическа подготовка, достойна за най-високите стандарти на планинското спасяване.

Днес е първият ден на лятото. Планината ще посрещне хиляди хора през следващите месеци. Така трябва да бъде, защото Пирин е едно от най-красивите богатства на България. Но нека любовта към планината върви ръка за ръка с отговорността.

Затова отново апелирам към всички: не подценявайте планината, не надценявайте собствените си възможности, планирайте внимателно своите преходи, следете метеорологичните условия и спазвайте правилата за безопасност".

Хубавото време е проблемът в случая. Този сезон заради силните снеговалежи през последната зима, планината е много коварна. Има прекалено много преспи на над 2500 метра. Съответно, отивайки в тази част на планината, планинарите освен че трябва да бъдат подготвени, трябва да бъдат екипирани все още със зимна екипировка, което заради високите температури в градовете много малко хора правят“, посочи Александър Весков, също от Планинската спасителна служба.

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