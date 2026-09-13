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Пребиха и ограбиха туристка

Пребиха и ограбиха туристка

Добрич. 32-годишна гражданка на Република Беларус била пребита и ограбена, съобщиха от областната дирекция на МВР в Добрич. Дамата се жалбавала в РУП...

01 август | 14:53
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