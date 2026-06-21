Тревога в Пирин: Туристка не е стигнала до хижа „Вихрен“

Планинската спасителна служба към БЧК издирва жена в района на Банско, съобщиха от ПСС за БТА. Туристката се е движила вчера между заслон „Кончето“ и хижа „Вихрен“, но не е пристигнала в хижата. Към момента от службата не съобщават повече подробности за обстоятелствата около изчезването й.

Условията за туризъм в планините са добри, уточниха от ПСС. Температурите са между 8 и 14 градуса, а по най-високите части има лека мъгла.

Според прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология в планините ще бъде предимно слънчево. След обяд се очакват временни увеличения на облачността, но без валежи. Ще духа умерен североизточен вятър, а максималната температура ще бъде около 22 градуса на 1200 метра и около 15 градуса на 2000 метра.

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