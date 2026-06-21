Трагедията в Пирин. Живка паднала от 400-метров склон

49-годишната жена, която бе издирвана от Планинската спасителна служба под връх Вихрен в Пирин, е открита мъртва.

По първоначална информация от спасителите от отряда в Банско, туристката е паднала по близо 400-метров склон и е загинала на място, предаде БНТ.

Издирването на Живка Куртева започна по сигнал на дъщеря й, която помоли за помощ и в социалните мрежи.

Сигналът до планинските спасители е подаден снощи в 21:21 часа. Туристката се е движила вчера по маршрута между заслон "Кончето" и хижа "Вихрен", но не е пристигнала в хижата и не отговаряла на телефона си. Куртева, която е била опитна планинарка, е била придружавана само от кученцето си, а последната връзка с нея е била вчера около 15 часа.

Маршрутът между заслон "Кончето" и хижа "Вихрен" е сред най-популярните, но и сред най-трудните високопланински преходи в Пирин. Участъкът преминава през стръмни и скалисти терени, а в района на "Кончето" туристите се движат по тесен планински ръб с големи отвеси от двете страни.

По информация от местни планинари по маршрута все още има много сняг. В акцията по издирването на 49-годишната жена се включи и хеликоптер.

Акцията на спасителите продължава, като военният "Кугър" ще опита с лебедка да изтегли тялото на жената.





Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com