Пострадалата в Пирин в приета в Пирогов в мозъчен оток

Пострадалата при падане в Пирин планина туристка от Русе е приета в „Пирогов" през нощта с мозъчен оток и фрактура на прешлен, съобщи БГНЕС. Инцидентъ...