Смърт под Вихрен! Турист загина в леден капан в Пирин

Фатален инцидент в Пирин от събота отново напомни колко опасни могат да бъдат зимните условия във високите части на планината. Турист загина, след като се подхлъзна и падна в пропаст в района на връх Вихрен, където теренът е стръмен и силно заледен.

Сигналът и спасителната акция

Сигналът за инцидента е подаден около 11:30 часа в събота на дежурния спасител в база Банско. По думите на планинския спасител Благовест Обецанов пред бТВ веднага е взето решение за организиране на спасителна акция и е поискан медицински хеликоптер, тъй като достъпът по земя би отнел твърде много време.

Хеликоптерът стига, но помощта закъснява

Медицинският хеликоптер е транспортирал двама спасители до труднодостъпен район на около 200-300 метра от мястото на падането. Те са достигнали бързо до пострадалия, но при първоначалния оглед е било установено, че туристът вече е починал. От Планинската спасителна служба определят действията като най-бързия и ефективен възможен начин за реакция и изразяват благодарност към екипажа на хеликоптера.

Неподходяща екипировка на над 2500 метра

По информация на Планинската спасителна служба загиналият е бил с неподходяща екипировка за зимните условия във високата планина. Районът е на над 2500 метра надморска височина, а теренът е силно заледен. Липсата на котки и каска е намалила значително шансовете за оцеляване при подхлъзването, посочват спасителите.

Причини за инцидентите през зимата

От началото на зимния сезон подадените сигнали за инциденти не са много, но най-честата причина остава подценяването на условията и терена. Спасителите подчертават, че зимната планина изисква специална подготовка, опит и пълна зимна екипировка, както и умения за работа с нея.

Апел към туристите

ПСС напомня туристите да не тръгват сами в планината, да следят прогнозата за времето, да се съобразяват с по-късия зимен ден, да разполагат с подходяща екипировка и напълно заредена батерия на телефона, както и да сключват планинска застраховка. При инцидент най-бързият начин за реакция остава сигналът на телефон 112, който може да бъде подаден дори при липса на обхват, стига батерията на устройството да е заредена.

