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Мъж почина под връх Вихрен

Мъж почина под връх Вихрен

Мъртъв банскалия бе открит от турист под връх Вихрен в Пирин планина. Инцидентът е станал около 13 часа във вторник. Мъж вървял по лятната пътека межд...

01 септември | 16:01
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