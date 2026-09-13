Смърт под Вихрен! Турист загина в леден капан в Пирин
Зимните условия отново взеха жертва във високата планина
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Зимните условия отново взеха жертва във високата планина
Паднал е от Джамджиевите скали и е починал
Спасителната операция приключи успешно
Туристи пострадаха на слизане от връх Вихрен. Около 14 ч. е подаден сигнал в ПСС, че трима души, движещи се по северния ръб в посока местността Премка...
Мъртъв банскалия бе открит от турист под връх Вихрен в Пирин планина. Инцидентът е станал около 13 часа във вторник. Мъж вървял по лятната пътека межд...
Планинарите трябва да следват регламентираните летни пътеки на път към връх Вихрен, да не излизат от тях, тъй като има много опасни и рискови участъци...