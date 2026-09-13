Видео от пътя с коли на НСО предизвика буря в социалните мрежи
Движението в насрещното с висок риск не може да бъде оправдано със „специален режим“
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Движението в насрещното с висок риск не може да бъде оправдано със „специален режим“
От МВР казаха, че ще се опитат да направят проверка
Няма данни за инциденти или пострадали вследствие на извършеното нарушение
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