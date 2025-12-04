Враца в шок, институциите под натиск след инцидента на релсите

Враца започна деня под силното напрежение на обществено недоволство, след като стана ясно, че смъртта на 16 годишен ученик на жп линията през града е била напълно предотвратима при по добра инфраструктура. Местните жители настояват институциите спешно да обезопасят участъка, който от години е известен като опасно място за пресичане.

Опасни релси в сърцето на Враца

Трагичният инцидент се случи вчера на линията, която свързва Враца с Монтана и Видин и минава през централната част на града. Въпреки че наблизо има оживен булевард, на релсите няма никакви заграждения. Жителите пресичат там ежедневно, за да стигнат до близкия магазин, работа или училище.

Групата деца от Професионалната техническа гимназия Никола Йонков Вапцаров прави именно това. Последен преминава 16 годишният ученик, който загива, след като е блъснат от работна машина. Негов приятел опитва да го издърпа, но не успява.

Разследването

От полицията съобщиха, че машинистът не е употребявал алкохол или наркотици. Пробите му са отрицателни, а скоростта на машината е била в допустимите граници за междугарието Бели извор-Враца, където ограничението е до 90 км в час.

Въпреки това родителите в квартал Дъбник описват деня като истински кошмар. Те са категорични, че вината не е само на децата, а преди всичко в липсата на регламентирано място за безопасно преминаване. Най близкият прелез е на 180 метра, което принуждава хората ежедневно да рискуват живота си.

Страх и безпомощност в квартала

бТВ разговаря с Радослав, който живее в непосредствена близост до участъка. Той разказва за ежедневния риск: „Всяка сутрин е така, всяка сутрин изпращаме ученици, всеки ден в 17 часа се прибират, движението е натоварено, колите от едната страна на жп линията, оттатък също прелез и магистрала, ужас.“

Когато научава за трагедията, той преживява момент на абсолютен потрес: „Като казаха, че на линията има 16 годишно дете, тъй като аз имам 4 деца, помислих, че е едно от моите и веднага звъннах да проверя какво се случва, защото знам, и те са ученици и също минават оттук и ходят на училище.“

