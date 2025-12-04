Облаци, мъгли и късен дъжд днес

Днес облачността ще бъде значителна, а привечер от югозапад ще започнат валежи от дъжд. На много места в равнините и котловините ще се задържи мъгливо. Ще духа слаб, в Източна България до умерен вятър от изток-югоизток.

Максималните температури ще са между 10° и 15°, по-ниски в местата с трайна мъгла, за София – около 8°.

В планините ще бъде предимно облачно. Привечер от югозапад ще завали дъжд, а над 1800 метра – сняг. Ще духа умерен вятър от юг-югоизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 8°, а на 2000 метра – около 1°.

По Черноморието ще има значителна облачност. Ще духа до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 13° и 16°. Температурата на морската вода е 14°-15°, а вълнението на морето ще бъде около 2 бала.

Седмица напред

През следващите дни времето ще остане облачно с валежи, като значителни по количество ще са на места в Южна България. В петък вятърът ще се ориентира от изток и ще се усили. Минималните температури ще бъдат между 5° и 10°, а максималните - между 10° и 15°, по-високи в Югоизточна България. В събота вятърът ще е от североизток, минималните температури ще са по-високи, а дневните - по-ниски с 2-3 градуса.

В неделя валежи ще има все още главно в източните райони, а в останалата част от страната ще спрат. Ще се задържи облачно. Вятърът ще отслабне и ще се ориентира от север. Температурите ще се понижат още малко, като минималните ще са между 5° и 10°, а максималните - между 7° и 12°.

В началото на новата седмица вероятността за валежи е малка, но не е изключено на отделни места да превали слаб дъжд. Облачността ще е значителна, с временни разкъсвания и намаления. Минималните температури ще се понижат още и във вторник ще са между 0° и 5°, а дневните ще се повишат слабо.

В сряда вятърът в по-голямата част от страната ще стихне и на много места в равнините ще бъде мъгливо или с ниска слоеста облачност. Над останалите райони облачността ще е разкъсана, предимно значителна, без валежи.

