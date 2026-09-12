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Слънцето ще намига през облаците
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Слънцето ще намига през облаците
Другата седмица ще вали сняг край планините
Температурите варират от 2° в Северозапада до 18° в Източна България
Мъгливи сутрини, повече слънце следобед и колеблив край на седмицата
Температурите остават по-ниски в местата с трайна мъгла
Облачността над Западна България ще се задържи, но новата седмица ще започне с предимно слънчево време
Максималните температури ще бъдат между 31° и 36°, в София - около 31°
Максималните температури ще бъдат от 25°-27° във високите полета в Югозападна България до 34°-35° в Източна, в София – около 27°
Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 25° и 30°, в София – около 24°
Преди обяд в събота ще бъде слънчево. Около и след пладне ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Темпера...
Сутринта в петък ще започне със слънце. Около обяд и до полунощ, отначало в южните райони, а по-късно през деня над цялата страна ще има превалявания,...
Преди обяд ще бъде предимно слънчево и почти тихо. В следобедните часове ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места, главно...
В сряда ще бъде предимно слънчево, с разкъсана висока облачност. Ще е почти тихо. След обяд ще се развива купеста облачност и на отделни места в план...
Над по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево. В часовете около обяд над Източна България облачността временно ще се увеличи и на места щ...
Слънчев ще е четвъртъкът. Временни увеличения на облачността ще има около и след обяд, но само на отделни места в планините от Западна България ще пре...
Слънце, дъжд и гръмотевици ще се редуват във вторник. От запад облачността временно ще се разкъса и намалее. По-интензивни ще са валежите в София, Пер...
Жълт код за опасни валежи е обявен за първия работен ден след празниците. Без предупреждение за порои са само областите около морето. Най-силни ще са...
Във вторник ще бъде облачно и дъждовно. С понижението на температурите в западната част на Предбалкана и на отделни места във високите полета на Запад...
Облачна събота с краткотрайни валежи, като по-значителни превалявания се очакват в часоветe след обяд на места в Западна и Централна България и в план...
Слънцето се завръща в четвъртък. Над цялата страна ще се установи предимно слънчево време. Ще духа до умерен северозападен вятър, който в следобедните...