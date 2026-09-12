Всичко за Максимални Температури

Следете всички новини, анализи и коментари за Максимални Температури. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

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Юни идва със слънце

Юни идва със слънце

В сряда ще бъде предимно слънчево, с разкъсана висока облачност. Ще е почти тихо. След обяд ще се развива купеста облачност и на отделни места в план...

31 май | 16:48
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Денят започва със слънце

Денят започва със слънце

Над по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево. В часовете около обяд над Източна България облачността временно ще се увеличи и на места щ...

23 май | 6:55
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Слънчев край на седмицата

Слънчев край на седмицата

Слънчев ще е четвъртъкът. Временни увеличения на облачността ще има около и след обяд, но само на отделни места в планините от Западна България ще пре...

18 май | 16:17
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Сняг и дъжд във вторник

Сняг и дъжд във вторник

Във вторник ще бъде облачно и дъждовно. С понижението на температурите в западната част на Предбалкана и на отделни места във високите полета на Запад...

25 април | 15:15
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Топъл, но дъждовен уикенд

Топъл, но дъждовен уикенд

Облачна събота с краткотрайни валежи, като по-значителни превалявания се очакват в часоветe след обяд на места в Западна и Централна България и в план...

22 април | 16:10
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Слънцето се завръща

Слънцето се завръща

Слънцето се завръща в четвъртък. Над цялата страна ще се установи предимно слънчево време. Ще духа до умерен северозападен вятър, който в следобедните...

20 април | 15:22
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