Прогнозата - слънчево време, разлика в източната част на страната

Днес ще бъде слънчево, след обяд над планинските райони с купеста облачност, но без валежи. Ще духа слаб вятър от изток, в източната половина на страната - умерен от север-североизток.

Максималните температури ще бъдат между 31° и 36°, в София - около 31°.

В планините ще бъде слънчево, след обяд с купеста облачност, но почти без валежи. Ще духа умерен североизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 25°, на 2000 метра - около 17°.

По Черноморието ще бъде слънчево, но ветровито. След обяд по южното крайбрежие ще има временни увеличения на облачността, но валеж е малко вероятен. Ще духа умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат 28°-30°.

Температурата на морската вода е 26°-27°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.

Започва сух период с високи августовски температури. През почивните дни и първата половина от новата седмица ще бъде слънчево. Незначителна купеста облачност ще има към средата на следващата седмица над планините, без валежи. Вятърът ще бъде от изток-североизток, предимно слаб, нощем ще бъде тихо. Температурите ще се повишат и преобладаващите максимални ще са между 33° и 38°.

